Глава украинской делегации на переговорах с Россией говорит, что устно враг согласился со всеми вопросами, кроме Крыма.

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Фактически ответ России уже есть

Однако Дмитрий Кулеба отмечал, что официального подтверждения нет, потому что ответ должен быть в письменном виде.

Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали,

– сказал Арахамия.

В дальнейшем стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

Что предлагает Украина

Украина в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта передала России предложения по договору о гарантиях безопасности.

Указали, что Украина не будет вступать в оборонные союзы, но требует гарантий по аналогам 5 статьи НАТО. Безопасность, вероятно, должны обеспечить страны Совбеза ООН, Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Италия.

Украинская делегация предлагает 15 лет проводить переговоры с Россией о статусе Крыма. При этом – без военного пути.