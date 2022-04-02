Голова української делегації на переговорах із Росією каже, що усно ворог погодився зі всіма питаннями, крім Криму.

До теми Хтось у депресії, хтось на передовій, а хтось не зрозумів, – Арахамія про "зраду" у мережі

Фактично відповідь Росії вже є

Однак Дмитро Кулеба зазначав, що офіційного підтвердження немає, адже відповідь має бути у письмовому вигляді.

Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували,

– сказав Арахамія.

Надалі сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

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