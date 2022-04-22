Между Украиной и Россией продолжаются дебаты по гарантиям безопасности

Об этом в эфире канала "Рада" сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он прокомментировал заявление помощника президента России Владимира Мединского, сообщившего, что между РФ и Украиной состоялось несколько "длинных разговоров" в рамках переговорного процесса.

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Подоляк рассказал, что между Украиной и Россией продолжаются дебаты по гарантиям безопасности. Как сказал советник Андрея Ермака, этот вопрос поднимается как на уровне подгрупп, так и на уровне переговорной группы в онлайн формате.

Он утверждает, что в России уже понимают, что с Украиной невозможно ультимативно разговаривать.

Я думаю, что Россия уже давно понимает, что ультимативно разговаривать с Украиной в принципе невозможно.

– заявил Подоляк.

В Украине россияне получат только ситуативные поражения, – Подоляк

Советник главы ОП отметил, что Украина – единственная страна, на которую России было категорически запрещено нападать. Он предположил, что России, возможно, удалось бы получить какие-нибудь ситуативные успехи, если бы они напали на другую страну.

Что касается Украины, то здесь, по словам Подоляка, Россия получит только ситуативные поражения. По его словам, России следует оставить в прошлом ультимативные форматы.

Он подчеркнул, что российские ультиматумы направлены на внутреннюю пропаганду. Подоляк добавил, что Украина за 58 дней войны доказала, что ультиматумы не сработают.

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