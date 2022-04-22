Між Україною та Росією тривають дебати щодо безпекових гарантій

Про це в ефірі каналу "Рада" сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він прокоментував заяву помічника президента Росії Володимира Мединського, який повідомив, що між РФ та Україною відбулося декілька "довгих розмов" у рамках переговорного процесу.

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Подоляк розповів, що між Україною та Росією тривають дебати щодо безпекових гарантій. Як сказав радник Андрія Єрмака, це питання порушують як на рівні підгруп, так і на рівні переговорної групи в онлайн форматі.

Він переконує, що в Росії вже розуміють, що з Україною неможливо ультимативно розмовляти.

Я думаю, що Росія вже давно розуміє, що ультимативно розмовляти з Україною в принципі неможливо,

– заявив Подоляк.

В Україні росіяни отримають тільки ситуативні поразки, – Подоляк

Радник глави ОП зазначив, що Україна – єдина країна, на яку Росії було категорично заборонено нападати. Він припустив, що Росії, можливо, вдалося б отримати якісь ситуативні успіхи, якби вони напали на іншу країну.

Щодо України, то тут, за словами Подоляка, Росія отримає тільки ситуативні поразки. За його словами, Росії варто залишити в минулому ультимативні формати.

Він наголосив, що російські ультиматуми спрямовані для внутрішньої пропаганди. Подоляк додав, що Україна за 58 днів війни довела, що ультиматуми не спрацюють.

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