Российская армия потеряла больше танков, чем есть в распоряжении Италии и Испании вместе.

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Колоссальные потери России

По состоянию на 4 апреля ВСУ ликвидировали около 18 300 врагов. Для сравнения вся армия Кипра насчитывает 16 тысяч человек, а в Словении – всего 14 тысяч.

Россия потеряла уже 647 танков. Это почти все, что имеет Польша (880 танков) и больше, чем владеет Франция (406 танков), Испания (327 танков) или Великобритания (227 танков). Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 1 844 боевых бронированных машины.

Украина успешно и сама закрывает небо, сбив уже 147 самолетов. По масштабам – это как ликвидировать все боевые самолеты Испании (150 боевых самолетов). Еще меньшее количество боевых самолетов у Великобритании (142 самолета) и Польши (112 самолетов). К тому же украинские защитники сбили еще 134 вертолета.

Потери российских оккупантов по сравнению с величиной армий других стран / Инфографика UA War Infographics

артиллерийские системы – 330 единиц;

РСЗО – 107 единиц;

средства ПВО – 54 единицы;

автомобильная техника – 1 273 единицы;

корабли/катера – 7 единиц;

цистерны с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 единицы;

специальная техника – 25 единиц.

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