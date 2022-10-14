Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 14 октября. Об этом президент сказал в День защитников и защитниц.

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Зеленский сказал, что Россия чувствует поражение

Владимир Зеленский заявил, что Украина никого и ничего своего не оставит врагу. По словам президента, мы освободим все свое и вернем все, что принадлежит нам по праву.

Мы знаем, что мы можем это сделать. И мы должны это сделать. Так обязательно будет. Должны вернуть мир. И сделаем это. Должны обеспечить нашему государству историческую победу. И это будет,

– сказал президент.

Украинский лидер напомнил, что враг обеспокоен. Зеленский отметил: "Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя". По словам президента:

у них еще есть люди, которых они бросают в атаки;

у них есть оружие, ракеты и "шахиды", которые они применяют против Украины;

у них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир;

но у них нет шансов, и не будет, потому что Украина двигается вперед.

Президент также напомнил, что в День защитников и защитниц вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда нашим героям – 483 бойцам. Пятнадцати присвоил звание Героя Украины.

Следует вспомнить, что в День защитников и защитниц Владимир Зеленский посетил военный госпиталь. Там президент вручил награды защитникам и медикам.

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