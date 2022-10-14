Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 14 жовтня. Про це президент сказав у День захисників та захисниць.

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Зеленський сказав, що Росія відчуває поразку

Володимир Зеленський заявив, що Україна нікого і нічого нашого не залишить ворогу. За словами президента, ми звільнимо все своє й повернемо усе, що належить нам по праву.

Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде,

– сказав президент.

Український лідер пригадав, що ворог занепокоєний. Зеленський зазначив: "Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе". За словами президента:

у них ще є люди, яких вони кидають в атаки;

у них є зброя, ракети і "шахеди", які вони застосовують проти України;

у них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ;

але у них немає шансів і не буде, бо Україна рухається вперед.

Президент також пригадав, що у День захисників та захисниць вручив Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка нашим героям – 483 бійцям. П'ятнадцяти присвоїв звання Героя України.

Варто пригадати, що у День захисників та захисниць Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь. Там президент вручив нагороди захисникам та медикам.

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