Бывших сотрудников полиции Мариуполя обязывают явиться на службу. Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко.
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Заставляют прийти всех без исключения
Бывшие сотрудники Мариупольского ГУМВД Украины в Донецкой области (аттестованные и свободно нанятые) обязаны явиться в районные отделения полиции для регистрации независимо от желаний в дальнейшем служить в "ДНР",
– говорится в сообщении.
Сейчас в Мариуполе заработали 4 районных отделения "милиции". Туда и должны прийти бывшие полицейские.
На этом давление российских захватчиков не заканчивается. Они обзванивают жителей Мариуполя. В частности, тех, кто выехал в Запорожье или другие регионы Украины. Мариупольцам предлагают вернуться в город. Для этого даже привлекли одного из сотрудников ГСЧС. Сейчас устанавливается, не действует ли он на стороне оккупантов по принуждению.
Кратко о ситуации в Мариуполе
- В настоящее время город находится в блокаде российских оккупантов. И происходит это уже почти два месяца. За это время оккупанты практически полностью разрушили его, унеся жизни по меньшей мере 22 тысяч человек .
- Украинские военные вместе с оставшимся в городе мирным населением скрываются от атак на металлургическом комбинате "Азовсталь". Его российские захватчики обстреливают непрерывно.
- Ранее стало известно, что Владимир Путин приказал больше не штурмовать "Азовсталь". Оккупанты же имеют на это свое мнение, продолжая бомбить комбинат .
- Украинская сторона требует от России открыть гуманитарные коридоры. В то же время представители страны-агрессора продолжают срывать эвакуацию из Мариуполя.
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