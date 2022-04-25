Бывших сотрудников полиции Мариуполя обязывают явиться на службу. Об этом рассказал советник городского главы Петр Андрющенко.

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Заставляют прийти всех без исключения

Бывшие сотрудники Мариупольского ГУМВД Украины в Донецкой области (аттестованные и свободно нанятые) обязаны явиться в районные отделения полиции для регистрации независимо от желаний в дальнейшем служить в "ДНР",

– говорится в сообщении.

Сейчас в Мариуполе заработали 4 районных отделения "милиции". Туда и должны прийти бывшие полицейские.

На этом давление российских захватчиков не заканчивается. Они обзванивают жителей Мариуполя. В частности, тех, кто выехал в Запорожье или другие регионы Украины. Мариупольцам предлагают вернуться в город. Для этого даже привлекли одного из сотрудников ГСЧС. Сейчас устанавливается, не действует ли он на стороне оккупантов по принуждению.

Кратко о ситуации в Мариуполе

В настоящее время город находится в блокаде российских оккупантов. И происходит это уже почти два месяца. За это время оккупанты практически полностью разрушили его, унеся жизни по меньшей мере 22 тысяч человек .

Украинские военные вместе с оставшимся в городе мирным населением скрываются от атак на металлургическом комбинате "Азовсталь". Его российские захватчики обстреливают непрерывно.

Ранее стало известно, что Владимир Путин приказал больше не штурмовать "Азовсталь". Оккупанты же имеют на это свое мнение, продолжая бомбить комбинат .

Украинская сторона требует от России открыть гуманитарные коридоры. В то же время представители страны-агрессора продолжают срывать эвакуацию из Мариуполя.

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