Колишніх же співробітників поліції Маріуполя зобов'язують з'явитися на службу. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

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Змушують прийти усіх без винятку

Колишні співробітники Маріупольського ГУМВС України у Донецькій області (атестовані та вільно найняті) зобов'язані з'явитися у районні відділення поліції для реєстрації незалежно від бажань надалі служити в "ДНР",

– йдеться у повідомленні.

Наразі у Маріуполі запрацювали 4 районні відділення "міліції". Туди й повинні прийти колишні українські поліцейські.

На цьому тиск російських загарбників не закінчується. Вони обдзвонюють мешканців Маріуполя. Зокрема тих, хто виїхав до Запоріжжя або інших регіонів України. Маріупольцям пропонують повернутися до міста. Для цього навіть залучили одного зі співробітників ДСНС. Наразі встановлюється, чи не діє він на стороні окупантів під примусом.

Коротко про ситуацію у Маріуполі

Наразі місто перебуває у блокаді російських окупантів. І відбувається це вже протягом майже двох місяців. За цей час окупанти практично вщент зруйнували його, забравши життя щонайменше 22 тисяч людей.

Українські військові разом з мирним населенням, котре залишилося у місті, переховуються від атак на металургійному комбінаті "Азовсталь". Його російські загарбники обстрілюють безперервно.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін віддав наказ більше не штурмувати "Азовсталь". Окупанти ж мають на це свою думку, продовжуючи бомбардувати комбінат.

Українська ж сторона вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори. Натомість представники країни-агресорки продовжують зривати евакуацію з Маріуполя.

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