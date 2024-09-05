Подробно о главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери врага, последствия атак по состоянию на 5 сентября, пишет 24 Канал.

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06:44, 5 сентября

Взрывы в Киеве

Около 6:40 утра взрывы прогремели в Киеве. В столице работает ПВО – продолжается отражение атаки дронов.

06:40, 5 сентября

Морские дроны атаковали Новороссийск

В российском Новороссийске этой ночью тоже слышали сирену и стрельбу. Местные власти заявили об атаке морских дронов.

Мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.

06:38, 5 сентября

В Беларуси сбивали "Шахеды"

Во время атаки дронами-камикадзе несколько БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси. Над Гомелем сбивали "Шахеды".

06:14, 5 сентября

На Киевщине работала ППО

В Киевской области работала противовоздушная оборона.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
– сообщила Киевская ОВА.

Там призвали не пренебрегать правилами безопасности, а также не фотографировать работу ПВО.

Около 3 ночи в Киевской ОВА напомнили об угрозе. Отмечалось, что в Украине летают еще около 2 десятков ударных дронов.

06:03, 5 сентября

Воздушная тревога

Ночью в ряде областей Украины объявили тревогу из-за взлета двух бортов Ту-22 с аэродрома Оленья и угрозы БпЛА.