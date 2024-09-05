06:40, 5 сентября

В российском Новороссийске этой ночью тоже слышали сирену и стрельбу. Местные власти заявили об атаке морских дронов.

Мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.