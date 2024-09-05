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Вибухи в Києві
Близько 6:40 ранку вибухи пролунали в Києві. В столиці працює ППО – триває відбиття атаки дронів.
Морські дрони атакували Новоросійськ
У російському Новоросійську цієї ночі теж чули сирену та стрілянину. Місцева влада заявила про атаку морських дронів.
Мер Андрєй Кравченко у своєму Telegram-каналі попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря.
У Білорусі збивали "Шахеди"
Під час атаки дронами-камікадзе декілька БпЛА порушили повітряний простір Білорусі. Над Гомелем збивали "Шахеди".
На Київщині працювала ППО
У Київській областя працювала протиповітряна оборона.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
– повідомила Київська ОВА.
Там закликали не нехтувати правилами безпеки, а також не фотографувати роботу ППО.
Близько 3 ночі у Київській ОВА нагадали про загрозу. Зазначалось, що в Україні літають ще близько 2 десятків ударних дронів.
Повітряна тривога
Вночі в низці областей України оголосили тривогу через зліт двох бортів Ту-22 з аеродрому Оленья і загрозу БпЛА.