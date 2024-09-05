Детально про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати ворога, наслідки атак станом на 5 вересня, пише 24 Канал.

Дивіться також Бої за Торецьк і Селидове, росіяни хочуть оточити Вугледар: як змінилася лінія фронту за тиждень

06:44, 5 вересня

Вибухи в Києві

Близько 6:40 ранку вибухи пролунали в Києві. В столиці працює ППО – триває відбиття атаки дронів.

06:40, 5 вересня

Морські дрони атакували Новоросійськ

У російському Новоросійську цієї ночі теж чули сирену та стрілянину. Місцева влада заявила про атаку морських дронів.

Мер Андрєй Кравченко у своєму Telegram-каналі попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря.

06:38, 5 вересня

У Білорусі збивали "Шахеди"

Під час атаки дронами-камікадзе декілька БпЛА порушили повітряний простір Білорусі. Над Гомелем збивали "Шахеди".

06:14, 5 вересня

На Київщині працювала ППО

У Київській областя працювала протиповітряна оборона.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
– повідомила Київська ОВА.

Там закликали не нехтувати правилами безпеки, а також не фотографувати роботу ППО.

Близько 3 ночі у Київській ОВА нагадали про загрозу. Зазначалось, що в Україні літають ще близько 2 десятків ударних дронів.

06:03, 5 вересня

Повітряна тривога

Вночі в низці областей України оголосили тривогу через зліт двох бортів Ту-22 з аеродрому Оленья і загрозу БпЛА.