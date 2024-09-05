06:40, 5 вересня

У російському Новоросійську цієї ночі теж чули сирену та стрілянину. Місцева влада заявила про атаку морських дронів.

Мер Андрєй Кравченко у своєму Telegram-каналі попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря.