Вражеские крылатые ракеты постоянно меняли свой курс. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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В Воздушных Силах прокомментировали атаку россиян

Российские крылатые ракеты во время массированной атаки на Украину постоянно меняли свой курс и маневрировали в западных регионах.

Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево – вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс,

– сказал Игнат.

По его словам вражеские цели долетели почти до Самборского района на Львовщине – недалеко до границы с Польшей. Далее они повернули во львовском направлении, затем снова в направлении Тернопольской области. По данным представителя, такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях.

Чем враг обстреливал Украину 7 февраля

Известно, что оккупанты применили 64 средства воздушного нападения:

20 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131" с Чауды, что в Крыму;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски осуществляли из Энгельса, Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущены с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М", пуски которых осуществляли с мыса Тарханкут в Крыму, а также Воронежской области в России;

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область).