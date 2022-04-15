Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что хаотические обстрелы Кременной продолжаются с вечера.

Ранее В Луганской области от вражеских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 – ранены

Россияне гатят по Кременной

Российские оккупанты открыли огонь по городу из тяжелого вооружения.

Обстрелы не утихали всю ночь, продолжаются до сих пор. Опасно по всей территории населённого пункта,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что в результате вражеских атак осколочные ранения получили пятеро местных жителей. Один пожилой человек погиб.

Напомним, из-за обстрелов захватчиками Кременной 14 апреля ранения получили мужчина и женщина.

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