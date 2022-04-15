Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що хаотичні обстріли Кремінної продовжуються із вечора.

Раніше На Луганщині від ворожих обстрілів загинули 2 людей, ще 2 – поранені

Росіяни гатять по Кремінній

Російські окупанти відкрили вогонь по місту із важкого озброєння.

Обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер. Небезпечно по всій території населеного пункту,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що внаслідок ворожих атак осколкові поранення отримали п'ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула.

Нагадаємо, через обстріли загарбниками Кремінної 14 квітня поранень зазнали чоловік та жінка.

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