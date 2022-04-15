Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Зокрема 37-річний житель Кремінної зазнав осколкового поранення спини.

Загарбники обстрілюють житлові квартали

Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії. 5 разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан,

– повідомив Гайдай.

Через обстріли окупантів знищено та пошкоджено 12 будинків, а також технічні і промислові споруд.

Також Гайдай зазначив, що вже впродовж місяця у Рубіжному тривають позиційні вуличні бої, а деякі новини звідти вдається отримувати лише тоді, коли хтось з очевидців може вирватись з місцевості.

Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер,

– додав глава області.

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