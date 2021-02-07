Россия ведет жесткую пропаганду против вакцин Moderna и Pfizer, – СМИ
Россия уже традиционно использует пропаганду для воздействия на людей. На этот раз под ее прицелом оказались страны Латинской Америки и Восточной Европы. Там российское телевидение проводит кампанию, направленную на дискредитацию западных вакцин от коронавируса.
Источник:The New York Times
От нападок России страдают ведущие вакцины Moderna и Pfizer. Доказательства этого нашли журналисты The New York Times, а также исследователи и представители Госдепартамента США.
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Как и для чего работает российская пропаганда
Известно, что Россия использует испаноязычные аккаунты Russia Today и Sputnik, контролируемые российским правительством, в Твиттере и Фейсбуке.
СМИ разместили в соцсетях сотни ссылок на новости о том, что американские вакцины "могли играть определенную роль в смерти людей". В то же время не было сообщений о дальнейших отчетах, которые показали, что вакцины, скорее всего, не сыграли никакой роли в смерти.
В то же время СМИ публиковали много позитивных сообщений о российской вакцине от коронавируса, которая не прошла все фазы клинических исследований.
Отметим, что Россия проводила пропаганду в тех странах, куда поставляет свою вакцину. Речь идет о странах Латинской Америки, включая Мексику, а также Аргентину и страны Восточной Европы.
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Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- Несмотря на то, что российская вакцина "Спутник V" не прошла всех этапов клинических испытаний, Россия начала вакцинировать этим препаратом население.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боль.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют.
- Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.
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