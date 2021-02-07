Россия уже традиционно использует пропаганду для воздействия на людей. На этот раз под ее прицелом оказались страны Латинской Америки и Восточной Европы. Там российское телевидение проводит кампанию, направленную на дискредитацию западных вакцин от коронавируса.

От нападок России страдают ведущие вакцины Moderna и Pfizer. Доказательства этого нашли журналисты The New York Times, а также исследователи и представители Госдепартамента США.

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Как и для чего работает российская пропаганда

Известно, что Россия использует испаноязычные аккаунты Russia Today и Sputnik, контролируемые российским правительством, в Твиттере и Фейсбуке.

СМИ разместили в соцсетях сотни ссылок на новости о том, что американские вакцины "могли играть определенную роль в смерти людей". В то же время не было сообщений о дальнейших отчетах, которые показали, что вакцины, скорее всего, не сыграли никакой роли в смерти.

В то же время СМИ публиковали много позитивных сообщений о российской вакцине от коронавируса, которая не прошла все фазы клинических исследований.

Обратите внимание! Иногда тезисы пропагандистов доходили до абсурда. К примеру, изначально кампания по дезинформации была направлена также на вакцину Oxford-AstraZeneca. Она включала предположение, что вакцина превратит людей в обезьян, поскольку она была разработана с использованием вируса шимпанзе.

Отметим, что Россия проводила пропаганду в тех странах, куда поставляет свою вакцину. Речь идет о странах Латинской Америки, включая Мексику, а также Аргентину и страны Восточной Европы.

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