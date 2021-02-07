Росія вже традиційно використовує пропаганду для впливу на людей. Цього разу під її прицілом опинилися країни Латинської Америки та східної Європи. Там російське телебачення проводить кампанію, спрямовану на дискредитацію західних вакцин від коронавірусу.

Від нападок Росії потерпають провідні вакцини Moderna і Pfizer. Докази цього знайшли журналісти The New York Times, а також дослідники та представники Держдепартаменту США.

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Як і для чого працює російська пропаганда

Відомо, що Росія використовує іспаномовні акаунти Russia Today і Sputnik, що контролюються російським урядом, у твіттері та фейсбуці.

ЗМІ розмістили у соцмережах сотні посилань на новини про те, що американські вакцини "могли відігравати певну роль у смерті людей". Водночас там не було повідомлень про подальші звіти, які виявили, що вакцини, швидше за все, не зіграли жодної ролі в смерті.

Водночас ЗМІ публікували багато позитивних повідомлень про російську вакцину від коронавірусу, яка не пройшла всі фази клінічних досліджень.

Зверніть увагу! Інколи тези пропагандистів доходили до абсурду. До прикладу, спочатку кампанія з дезінформації була спрямована також на вакцину Oxford-AstraZeneca. Вона включала припущення, що вакцина перетворить людей на мавп, оскільки вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе.

Зауважимо, що Росія проводила пропаганду у тих країнах, куди постачає свою вакцину. Мовиться про країни Латинської Америки, включаючи Мексику, а також Аргентину та країни східної Європи.

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