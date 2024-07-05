Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что сейчас в России еще неисчерпаемые ресурсы среди заключенных, поэтому их активно вербуют для участия в российско-украинской войне, в том числе и женщин.

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Заключенных женщин берут на фронт в большом количестве

Ольга Романова рассказала, что теперь в России разрешается забирать людей на войну с их согласия сразу как на них наденут наручники, поэтому нет возможности проследить, сколько таких подозреваемых поехало воевать в Украину.

"Нам написали из тюрьмы "Кресты", это Ленинградская область, что там 50% подозреваемых и подсудимых, то есть это люди, которые еще не осуждены, записались на войну. А это 2 тысячи людей, мы их никак не выявим, потому что их нет в судебной базе. Существует также и женский фактор, заключенные женщины шли на войну и хотели это делать. С мая их берут в большом количестве", – озвучила Романова.

Помилование заключенных за участие в войне отменили

По словам главы благотворительного фонда "Русь сидящая", в России изменились условия контракта для заключенных, которые воюют в Украине. Теперь им отменили помилование, есть условное освобождение и оно длится до конца войны.

"Заключенный не может покинуть фронт, если не получит тяжелое ранение, ему не исполнится более 60 лет, или в случае награждения его орденом по типу звезды героя России. Конечно, что такие награды заключенным вручать не будут. Никто из них не вернется оттуда, женщины тоже", – уверена Романова.

Кроме заключенных женщин, по словам Романовой, с большим удовольствием идут на войну и женщины-военнослужащие, курсантки, полицейские, ведь за это им платят немалые деньги. Романова отметила, что ресурс, который действительно в России уже исчерпан полностью – это мигранты.

Всех, которые были, отправили на фронт, а больше и нет их. А вот уже дальше – только мобилизация,

– подытожила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".