Документы периода Второй мировой войны в России снова засекретили. Соответствующий указ подписал министр обороны страны Сергей Шойгу.

Интересно, что приказ датирован еще 12 ноября 2020 года. Однако зарегистрирован документ только 22 марта 2021.

Читайте также Из-за зверств нацистов Германия должна сделать все для деоккупации Крыма, – посол

Россия засекретила документы Второй мировой

Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова еще с 2007 года. Подписанный Шойгу документ опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" России.

В 2007, напомним, российская власть решила рассекретить архивные документы Красной Армии и флота Советского Союза за период так называемой "Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" (речь, конечно, о Второй мировой, но в России традиционно выделяют противостояния СССР и Третьего Рейха в отдельную войну).

После рассекречивания документов исследователи получили доступ к ранее неизвестным документам. Например, о потерях СССР в войне. Однако, очевидно, что-то пошло не так, и Россия передумала держать эти и другие свидетельства открытыми.



Шойгу подписал указ о засекречивании документов СССР о Второй мировой / Скриншот

Из-за различной трактовки событий Второй мировой, к слову, в 2020 году Путин обиделся на Зеленского.



Дело в том, что президент России почему-то думает, что только Германия развязала Вторую мировую. Хотя на самом деле ответственность за это общая – и Германии, и СССР. На это, собственно, и обратил внимание президент Украины.