Россия вернула гриф "секретно" на документы СССР периода Второй мировой
Документы периода Второй мировой войны в России снова засекретили. Соответствующий указ подписал министр обороны страны Сергей Шойгу.
Источник:24 канал
Интересно, что приказ датирован еще 12 ноября 2020 года. Однако зарегистрирован документ только 22 марта 2021.
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Россия засекретила документы Второй мировой
- Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова еще с 2007 года. Подписанный Шойгу документ опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" России.
- В 2007, напомним, российская власть решила рассекретить архивные документы Красной Армии и флота Советского Союза за период так называемой "Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" (речь, конечно, о Второй мировой, но в России традиционно выделяют противостояния СССР и Третьего Рейха в отдельную войну).
- После рассекречивания документов исследователи получили доступ к ранее неизвестным документам. Например, о потерях СССР в войне. Однако, очевидно, что-то пошло не так, и Россия передумала держать эти и другие свидетельства открытыми.
Шойгу подписал указ о засекречивании документов СССР о Второй мировой / Скриншот
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