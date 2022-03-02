Преступления России не скрыть

Вновь, как в 1946 году Черчилль, приходится констатировать, что часть мира, подвластная кремлю, погружается во тьму информационной диктатуры.

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Так бывает всегда, когда власть пытается скрыть от народа свои преступные деяния. Теперь есть, что скрывать.

Агрессия Путина против Украины обнажила полностью сатанинский человеконенавистнический характер его режима.

Убитые солдатами Путина смотрят нам прямо в глаза.

Не бояться

Самое главное сейчас не падать духом и не бояться. А объяснят и выкроят. Объяснять правду тем, кто обманутый режимом, обличат перед всем миром тех, кто сознательно, в бесовской радости творит зло.

Это наш долг. И поступать так всеми доступными способами. Так поступали я и мои друзья при коммунистическом режиме, так поступали честные отцы и деды нынешних русских людей.

Апостольский призыв "не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте" – значимым для нас будет нам принципом и целью.

Уверен – это не начало тысячелетнего рейха, а последние отвратительные судороги издыхающей тирании, когда-то большевицкой, а ныне путинской.

Это не долго. Главное не бояться.

Если не впадут в истерику нам, то в истерику упадут в Кремле. Да они и уже в истерике. Их сладкую жизнь оборвал Путин так же резко, как "Эхо Москвы". Но вряд ли они этому рады.

Так что ждем развязку, приближаем ее в меру сил и стараемся не оскверниться сотрудничеством с издыхающим режимом.

И снова говорю – не бойтесь.

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