Злочини Росії не сховати

Знову, як у 1946 році Черчилль, доводиться констатувати, що частина світу, підвладна кремлю, занурюється у пітьму інформаційної диктатури.

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Так буває завжди, коли влада намагається приховати від народу свої злочинні діяння. Зараз є що приховувати.

Агресія Путіна проти України оголила сатанінський людиноненависницький характер його режиму.

Вбиті солдатами Путіна жінки та діти України дивляться нам просто у вічі.

Не боятися

Найголовніше зараз не падати духом і не боятися. А пояснювати та викривати. Пояснювати правду тим, хто обдурений режимом, викривати перед усім світом тих, хто свідомо, у бісівській радості творить зло.

Це наш обов'язок. І робити так усіма доступними способами. Так робив я та мої друзі за комуністичного режиму, так чинили чесні батьки та діди нинішніх російських людей.

Апостольський заклик "не беріть участь у справах пітьми, а й викривайте" – важливий для нас, буде нам принципом і метою.

Впевнений – це не початок тисячолітнього рейху, а останні огидні судоми тиранії, що подихає, колись більшовицької, а нині путінської. Це не на довго.

Головне не боятися. Якщо не впадати в істерику нам, то в істерику впадуть у Кремлі. Та вони вже в істериці. Їхнє солодке життя обірвав Путін так само різко, як "Эхо Москвы". Але навряд чи вони раді.

Тож чекаємо на розв'язку, наближаємо її в міру сил і намагаємося не осквернитися співпрацею з конаючим режимом.

І знову кажу – не бійтеся.

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