Мученики сучасності

А надвечір понеділка знайшли обгорілу легкову машину та обвуглені кістки в ній. Вівтарник Харківської церкви Озерянської ікони Богоматері Євген Надвуличний повертався після недільної літургії разом із дружиною Оленою, регентом лівого хору та з трьома їхніми дітьми Михайлом, Олексієм та Єлизаветою.

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У маленьку машину втиснувся і немолодий псаломник Володимир Валуйський, який двадцять років прислужував у цій церкві.

Російська ракета обірвала всі ці життя. Тіло Христове, щойно прийняте ними, згоріло в цьому полум'ї. Шість християн, шість образів Божих пішли від свого служіння на Землі до Небесної обителі.



Під час обстрілу Харкова загинув вівтарник Евген Надвуличний / Фото з фейсбуку Андрія Зубова

Путінська армія убивць

І це зробив ти, Путіне, це ти вбив їх, віддавши злочинний наказ розпочати війну з Україною. Це зробили ви, члени президентської ради, боягузливо прошепотівши свою згоду на новий Голокост. Це зробили ви, депутати Думи та Ради федерації, які одностайно проголосували за війну.

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Це зробив офіцер, який віддавав наказ про обстріл міста, жителі якого, єдиновірні, мабуть, йому. Це зробили російські солдати, які виконали злочинний і нелюдський наказ. Це зробив я, який не затулив їх собою.

Придивіться в обличчя цих людей. Ми, росіяни, – їхні вбивці. Нам жити із цим. Ми готові на це? Ні війні! Слава Україні! Вічна пам'ять убієнним!

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