Сфокусуйтеся

Не намагайтеся охопити усі прохання та відгукнутися на кожний запит. Виберіть 1 – 2 напрямки, де ви будете найбільш корисним, і не перемикайтеся між десятком запитів. Кажіть тверде "ні" запитові, який лежить не у вашому фокусі. Та не ображайтеся, якщо чуєте "ні" від співрозмовника.

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Допомагайте професійно

Якщо ви перекладач, медійник, креативник, айтівець – пошукайте спільноти, у яких ви будете ефективними зі своїми професійними вміннями. Їх вже є безліч, старайтеся долучатися до вже працюючих ініціатив, а не плодити нові.

Допомагайте локально

Якщо поруч з вами є блокпости, які можна нагадувати, одягти, обігріти - робіть це. Центри допомоги переселенцям - аналогічно. Самотні бабусі, дідусі, мами з маленькими дітьми, сусіди… Дізнайтеся про ці локальні потреби та підтримайте їх. Особливо якщо ви знаходитесь на території, де вже гаряче

Допомагайте інформаційно / координаційно

Якщо у вас є велика база контактів в Україні та за кордоном, допомагайте людям знаходити один одного. Часто запити про допомогу дублюються, тому зробіть собі базу посилань/перевірених ініціатив, до яких можна відправляти людей.

Чітко формулюйте запити

Якщо ви щось шукаєте чи намагаєтеся щось кудись передати, і пишете людині запит про допомогу – відразу давайте усю можливу інформацію. Де ви шукаєте ліки, які ліки, що і куди ви хочете передати, в якій кількості/об’ємі, у які терміни і так далі.

Більшість з нас отримує сотні повідомлень протягом дня, і починає дуже сильно пригорати, коли людина пише в стилі "привіт. Треба допомога. Знайти ліки". Всьо. І ти витрачаєш ще 15 хвилин, аби дізнатися усі деталі.

Допомагайте перевірено

Ворог всередині країни. У наших чатах, дворах, селах та містах. Не відгукуйтеся на запити про допомогу від людей, котрих ви не знаєте особисто. Не пересилайте посилання, у правдивості яких ви не впевнені. Сьогодні мій друг у фейсбуці опублікував пост про евакуацію з Києва автобусами. Я поговорила з ним голосом, отримала підтвердження ще від 2 людей, що це не провокація, його акаунт не зламали, і тільки після цього почала поширювати лінк.

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