Всі встали на захист Батьківщини

Моя подруга прорвалася з-за кордону на останні гроші і допомагає обороні Києва.

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Селяни з вилами і сокирами у селах, без зброї зупиняють окупанта, який гатить по країні з усіх калібрів.

Але навіть не це – найбільший шок. Ще вчора в Києві були голодні шпиталі, усім бракувало всього. Проросійські телеграмканали хором з Путіним, Лукашенком та їхніми військовими пропагандистами пророкували Києву гуманітарну катастрофу. В останній день лютого моя подруга розвозила обіди шпиталям. Кілька десятків порцій довелося повозити довше – з'ясувалося, що лікарні, які ще вчора потребували найнеобхіднішого, вже забезпечені на кілька діб наперед.

Народ єдиний

Проблема залишається і всім треба все. Але сам факт, що за лічені години народ забезпечує бійців і тих, хто потребує в цей непростий момент – це про унікально ефективне громадянське суспільство. Причому наші органи влади – не всі, але деякі – теж частина цього великого мурашника. У міністерствах займаються і макро-, і мікроменеджментом, бо інакше ніяк.

Неймовірно, але навіть ті, кого вважала му*аками, проявляють дива благородства.

У цьому сенсі дух, атмосфера моменту – навіть не Майдан. Набагато сильніше.

Попереду дуже важкі дні

Агонізуючий Путін нас може вимотувати ще довго. Треба запасатися терпінням. Але зима позаду. Настав перший день весни. А значить – треба якомога швидше валити зло, сіяти врожай і відбудовувати нове щасливе життя у світі, де вже немає маніяка з ядерною дубиною.

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