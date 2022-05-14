Экскомандир полка Максим Жорин рассказал, что Москва вкладывала огромные ресурсы и деньги в информационную кампанию, направленную демонизировать "Азов".

На тему Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России, – экскомандир полка Максим Жорин

Кремль – мастер пропаганды. Так что в "нацистское подразделение" поверили во многих странах мира.

Они реально вкладывали огромные средства для того, чтобы их ложь рассказывали и в США, и в Европе. И, к сожалению, это имело результат. Все эти 8 лет нам было чрезвычайно сложно бороться с этим, потому что это была огромная информационная пропагандистская машина, бросающая ресурсы по всему миру.

– рассказал Жорин.

Почему Россия так боится азовцев

По мнению экскомандира полка, это произошло из-за того, что Россия видит прямую угрозу в "Азове" как в примере того, что обычные люди могут объединиться и бороться за свое будущее и независимость.

По его мнению, россияне боятся того, что таких полков будет становиться больше как в Украине, так и в других странах, в частности в России. При этом важно учесть и тот факт, что "Азов" сыграл немаловажную роль в освобождении Мариуполя.

И вот именно это – опасность для русской нации. Им нужны зомби вокруг и всюду, которые верят в то дерьмо, которое несут с телевизора, или из других пропагандистских СМИ. А такой эффект, такой случай, как "Азов", совершенно не укладывается в их планы на будущее. Поэтому с первого дня, как только мы освободили Мариуполь еще в 2014 году, "Азов" стал им костью в горле,

– объяснил Жорин.

Все время россияне поливали азовцев грязью, но, к счастью, сейчас многие в мире открыли глаза и увидели правду. "Азов" – это обычные люди, любящие Украину и защищающие ее.

Ситуация довольно сложная. И далеко не во всех странах полностью открыли глаза и увидели истину. Но этот процесс сдвинулся с места. Ярким примером является Япония, которая это сделала, и мы очень благодарны. Очень хорошим примером является то, что сейчас по всему миру, абсолютно в разных странах Азии, Европы, в Соединенных Штатах тысячи людей выходят на митинги именно в поддержку "Азова". Мы все это видим,

– добавил он.

Максим Жолин заметил, что это очень важно, особенно сейчас, когда азовцы находятся в бою. Они благодарны за поддержку и очень ценят ее.

Восприятие "Азова" в мире: что следует знать

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что полк "Азов" – "ультраправая и неонацистская" организация. При этом там служат люди любой нации и религии, которые можно легко проследить даже по фотографиям и видеообращениям бойцов.

8 апреля 2022 Агентство общественной безопасности Японии (PSIA) изъяло упоминание полк Национальной гвардии Украины "Азов" из своего списка "террористических организаций". В ведомстве принесли извинения, что батальон попал в список.

А вот Facebook, по всей видимости, до сих пор верит в российскую пропаганду, ведь удаляет посты об упоминании полка "Азов" за "нарушение стандартов сообщества".

Отметим, что полк "Азов" защищает Мариуполь с 2014 года. Сейчас он участвует в обороне города и держит оборону на заводе "Азовсталь", несмотря на штурм россиян. Силы противника преобладают, многие бойцы ранены, но они делают все, что в их силах.

Им очень нужна помощь – украинские защитники, власть, активисты, родные защитников Мариуполя и общественность призывает ООН ввести процедуру экстрадиции при поддержке третьей стороны и вывести украинских воинов с территории завода.

Максим Жорин об азовцах в Мариуполе и окончании войны: смотрите видео