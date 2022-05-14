Екскомандир полку Максим Жорін розповів, що Москва вкладала шалені ресурси і гроші в інформаційну кампанію, спрямовану демонізувати "Азов".

До теми Маріуполь і сам "Азов" вже стали історичною ганьбою для Росії, – екскомандир полку Максим Жорін

Кремль – майстер пропаганди. Тож у "нацистський підрозділ" повірили у багатьох країнах світу.

Вони реально вкладали величезні кошти для того, щоб їхню брехню розповідали і в США, і в Європі. І, на жаль, це мало результат. Всі ці 8 років нам було надзвичайно складно боротись з цим, бо це була величезна інформаційна пропагандистська машина, яка кидає ресурси по всьому світу,

– розповів Жорін.

Чому Росія так боїться азовців

На думку екскомандира полку це сталося через те, що Росія бачить пряму загрозу в "Азові" як в прикладі того, що звичайні люди можуть об’єднатися і боротися за своє майбутнє та незалежність.

На його думку, росіяни бояться того, що таких полків буде ставати більше як в Україні, так і інших країнах, зокрема в Росії. При цьому важливо врахувати й той факт, що "Азов" зіграв важливу роль у звільненні Маріуполя.

І ось саме це – небезпека для російської нації. Їм потрібні зомбі навколо і всюди, які вірять в те лайно, яке несуть з телевізора, або з інших пропагандистських ЗМІ. А такий ефект, такий випадок як "Азов", абсолютно не вкладається в їхні плани на майбутнє. Тому з першого дня, як тільки ми звільнили Маріуполь ще в 2014 році, "Азов" став їм кісткою в горлі,

– пояснив Жорін.

Весь час росіяни поливали азовців брудом, але, на щастя, зараз багато хто у світі відкрив очі та побачив правду. "Азов" – це звичайні люди, які люблять Україну і захищають її.

Ситуація є досить складною. І далеко не в усіх країнах повністю відкрили очі і побачили правду. Але цей процес зрушив з місця. Яскравим прикладом є Японія, яка це зробила, і ми дуже вдячні. Дуже хорошим прикладом є те, що зараз по всьому світі, абсолютно в різних країнах Азії, Європи, у Сполучених Штатах тисячі людей виходять на мітинги саме на підтримку "Азову". Ми все це бачимо,

– додав він.

Максим Жолін зауважив, що це дуже важливо, особливо зараз, коли азовці перебувають у бою. Вони вдячні за підтримку та дуже цінують її.

Сприйняття "Азову" у світі: що варто знати

Російська пропаганда поширює фейки про те, що полк "Азов" є "ультраправою та неонацистською" організацією. При цьому там служать люди будь-якої нації та релігії, що можна легко прослідкувати навіть за фотографіями та відеозверненнями бійців.

8 квітня 2022 року Агентство громадської безпеки Японії (PSIA) вилучило згадку полк Національної гвардії України “Азов” зі свого списку “терористичних організацій”. У відомстві вибачились, що батальйон потрапив у список.

А ось Facebook, вочевидь, досі вірить у російську пропаганду, адже видаляє пости про згадку полку "Азов" за "порушення стандартів спільноти".

Зауважимо, що полк "Азов" обороняє Маріуполь від 2014 року. Наразі він бере участь в обороні міста й тримає обору на заводі "Азовсталь" попри штурм росіян. Сили противника переважають, багато бійців поранені, але вони роблять все, що в їхніх силах.

Їм дуже потрібна допомога – українські захисники, влада, активісти, рідні захисників Маріуполя та громадськість закликає ООН ввести процедуру екстрадиції за підтримки третьої сторони й вивести українських воїнів з території заводу.

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