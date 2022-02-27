После трех суток активного полномасштабного вторжения Россия признала, что погиб военный из личного состава. Речь идет об офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове.
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Мертвый оккупант жил в Республике Дагестан, входящей в состав России.
Смерть "защитника мира"
Соболезнования родственникам погибшего выразил глава Дагестана Сергей Меликов. Он сказал, что военный умер "во время спецоперации по защите Донбасса".
"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира, – сказал представитель оккупантов Меликов.
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