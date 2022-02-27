Після трьох діб активного повномасштабного вторгнення Росія визнала, що загинув військовий з особового складу. Мовиться про офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

До теми Половина зникли, половина "200", треба припиняти це все, – ще один окупант "прозрів" у полоні

Мертвий окупант жив у Республіці Дагестан, яка входить до складу Росії.

Смерть "захисника миру"

Співчуття родичам загиблого висловив очільник Дагестану Сергій Мєліков. Він сказав, що військовий помер "під час спецоперації із захисту Донбасу".

"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера Російської Армії Нурмагомеда Гаджимагомедова, який з честю виконав свій службовий борг в ході спецоперації по захисту Донбасу. Він проявив мужність, бо був так вихований і вибрав для себе непростий і благородний шлях захисника світу", – сказав представник окупантів Мєліков.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.