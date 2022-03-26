В Генштабе ВСУ отметили увеличение количества транспортировки военных грузов через воздушные пути с территории государства-агрессора – России.

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Российские оккупанты используют белорусскую транспортную сеть

Предпочтительно таким образом враг использует воздушные перевозки для транспортировки ракет разных типов и боеприпасов.

Россияне используют для этой цели транспортные самолеты Ан-124. Они были вынуждены перейти к такому способу "транспортировки" грузов из-за блокировки железнодорожных путей по отдельным направлениям.