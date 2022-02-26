Решение агрессора причинит страдания и украинскому, и русскому народам. Об этом представитель США заявил во время заседания Совбеза ООН.

К теме ООН расширит гуманитарную помощь Украине

По всей Украине люди бегут, спасая свою жизнь. Жители Киева и Харькова были вынуждены покинуть свои дома. Мы видим сообщения о нападениях на детские дома и детские сады. Эвакуировали новорожденных,

– подчеркнули США в ООН.

Американский представитель добавил, что сейчас весь мир наблюдает за ужасными картинами, как мужчины плачут, прощаясь с детьми и отправляют семьи в безопасность. А сами остаются, чтобы защищать свою страну.

В то же время, он добавил, что россияне смело выступают против решения Путина бросить их в войну с соседями и отказываются жертвовать жизнью ради амбиции своего президента.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.