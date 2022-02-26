Рішення агресора завдасть страждань й українському, й російському народам. Про це представник США заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

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Наразі по всій Україні люди біжать, рятуючи своє життя. Жителі Києва та Харкова були змушені покинути свої будинки. Ми бачимо повідомлення про напади на дитячі будинки та дитячі садки. Евакуювали новонароджених,

– наголосили США в ООН.

Американський представник додав, що зараз весь світ спостерігає за жахливими картинами, як чоловіки плачуть, прощаючись із дітьми, та відправляють сім'ї у безпеку. А самі лишаються, щоб захищати свою країну.

Водночас він додав, що росіяни сміливо виступають проти рішення Путіна вкинути їх у війну з сусідами й відмовляються жертвувати життям заради амбіції свого президента.

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