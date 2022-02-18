Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в Беларусь уже приезжал начальник генштаба России Валерий Герасимов.
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"Это будет оперативная группировка, которая там (в Беларуси – 24 канал) останется навсегда. Затем, возможно, еще и добавится ядерный компонент", – сказал Жданов.
Что хочет показать Россия
Военный эксперт отметил, что Россия использует свой давний трюк.
Россия выдвигает требования, которые не могут быть выполнены Западом,
– заметил Жданов.
Таким образом, мол, Россия ставит Запад перед выбором: или начинаем войну, или вы отступаете.
Раньше Запад действительно отступал, это срабатывало. Начиная с Первой холодной войны, Запад не шел на конфронтацию и прямое противостояние с Россией. На это и надеется Россия сейчас. Она показывает свою решительность и готовность воевать, цена вопроса "великого государства" для России не стоит вообще.
Олег Жданов о действиях России в отношении Запада: смотрите видео
Российское вооружение в Беларуси: что известно
- В Беларусь стянули российские войска якобы для проведения совместных учений "Союзная решительность".
- Все происходит вблизи границы с Украиной, поэтому Запад насторожен.
- Александр Лукашенко заявил, что намерен закупить всю привезенную российскую технику.
- Учения будут продолжаться до 20 февраля.