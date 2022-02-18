Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що у Білорусь вже приїжджав начальник генштабу Росії Валерій Герасімов.

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"Це буде оперативне угруповання, яке там (у Білорусі – 24 канал) залишиться назавжди. Потім, можливо, ще й додасться ядерний компонент", – сказав Жданов.

Що хоче показати Росія

Військовий експер зазначив, що Росія використовує свій давній трюк.

Росія висуває вимоги, які не можуть бути виконані Заходом,

– зауважив Жданов.

У такий спосіб, мовляв, Росія ставить Захід перед вибором: "або починаємо війну, або ви відступаєте".

Раніше Захід дійсно відступав, це спрацьовувало. Починаючи з Першої холодної війни, Захід не йшов на конфронтацію і пряме протистояння з Росією. На це і сподівається Росія зараз. Вона показує свою рішучість і готовність воювати, ціна питання "великої держави" для Росії не стоїть взагалі. Олег Жданов Військовий експерт

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