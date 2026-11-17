Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала отметил, что продвигаемая Москвой и Вашингтоном идея "новой архитектуры безопасности" является уступкой Кремлю и Пекину.

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Глобальное соглашение и выгода Китая

В настоящее время линия фронта стабильна, и обе стороны располагают ресурсами для длительного ведения боевых действий. Именно поэтому завершение противостояния возможно только путем масштабных глобальных переговоров с участием ведущих держав мира.

Попов подчеркнул, что будущий договор не будет иметь формата простого перемирия или двустороннего компромисса между Москвой и Киевом.

Война между РФ и Украиной завершится большим соглашением. Это не будет двустороннее соглашение о мире или прекращении огня. В этом соглашении будут учтены интересы всех сторон: Европы, Украины, Китая, США и РФ. При этом Россия выиграет меньше всех, ведь основные выгоды получит Китай– подчеркнул эксперт.

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Москва также пытается использовать президентский срок Дональда Трампа, который заявляет о намерении сократить американское военное присутствие в Европе. Пока европейские страны заняты экономическими проблемами, единственной действенной стратегией для ЕС остается глубокая интеграция Украины в сферу безопасности.

Аналитик о завершении войны и новом соглашении по безопасности: видео

Формат "Запорожской Сечи 2.0"

По мнению аналитика, оптимальным форматом взаимодействия между Украиной и европейскими партнерами может стать концепция "Запорожской Сечи 2.0". Она предусматривает предоставление союзниками ежегодно около 50 миллиардов долларов на вооружение и восстановление, в то время как украинская армия возьмет на себя роль щита Европы, прикрывая, в частности, и Балтийский фронт.

В то же время попытки Евросоюза наладить прямые контакты с Кремлем специалист назвал тщетными, ведь Москву интересует диалог исключительно с Вашингтоном и Пекином.

Ранее эксперт предупреждал, что главная цель Кремля – " изменить карту Европы " и установить тотальный контроль над Украиной.