Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов в ефірі 24 Каналу зазначив, що просувана Москвою та Вашингтоном ідея "нової архітектури безпеки" є поступкою Кремлю та Пекіну.

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Глобальна угода та вигода Китаю

Наразі лінія фронту стабільна, а обидві сторони мають ресурси для тривалого ведення бойових дій. Саме тому завершення протистояння можливе лише через масштабні глобальні переговори за участі провідних держав світу.

Попов підкреслив, що майбутній договір не матиме формату простого перемир'я чи двостороннього компромісу між Москвою та Києвом.

Війна між РФ і Україною завершиться великою угодою. Це не буде двостороння угода про мир чи припинення вогню. У цій угоді будуть враховані інтереси всіх сторін: Європи, України, Китаю, США та РФ. При цьому Росія буде найменше у виграші, адже основні бенефіції збере Китай– наголосив експерт.

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Москва також намагається використати каденцію Дональда Трампа, який висловлює наміри скоротити американську військову присутність у Європі. Поки європейські країни зайняті економічними проблемами, єдиною дієвою стратегією для ЄС залишається глибока безпекова інтеграція України.

Аналітик про фінал війни та нову безпекову угоду: відео

Формат "Запорізької Січі 2.0"

На думку аналітика, оптимальним форматом взаємодії між Україною та європейськими партнерами може стати концепція "Запорізької Січі 2.0". Вона передбачає надання союзниками щорічно близько 50 мільярдів доларів на озброєння та відновлення, тоді як українська армія візьме на себе роль щита Європи, прикриваючи зокрема й Балтійський фронт.

Водночас намагання Євросоюзу вибудувати прямі контакти з Кремлем фахівець назвав марними, адже Москву цікавить діалог виключно з Вашингтоном і Пекіном.

Раніше експерт попереджав, що головна мета Кремля – перекроїти карту Європи та встановити тотальний контроль над Україною.