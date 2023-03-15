Об этом идет речь в актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечают, что таким образом в Кремле готовятся к продолжительной войне против Украины.

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Российские власти продолжают меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы для длительной войны, включая меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонно-промышленной базе и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине,

– подчеркнули аналитики.

Путин делает "рейды" на оборонные предприятия

Путин во время визита 14 марта в авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии заявил, что оборонно-промышленная база испытывает недостаток должным образом подготовленных кадров, и объявил о ряде реформ, направленных на привлечение большего количества специалистов для работы на военных заводах, включающий перераспределение федеральных активов на жилье и повышение заработной платы

В свою очередь глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области призвал завод удвоить производство даже после объявления о том, что предприятие выполнило требования гособоронзаказа.

"Оборонка" – в приоритете

Путин также сказал, что министерство промышленности и торговли России подготовило список неуказанных специальностей, по которым будет отсрочка от военной службы, что может свидетельствовать о том, что Кремль придает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не обученным солдатам в русской армии.

Аналитики также напомнили, что российские информагентства писали, что минфин России также рассматривает возможность выпуска военных облигаций.

В России проблемы с "оборонкой": коротко