Про це йдеться в актуальному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що таким чином у Кремлі готуються до тривалої війни проти України.

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Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для тривалої війни, включаючи заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в оборонно-промисловій базі і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні,

– наголосили аналітики.

Путін робить "рейди" на оборонні підприємства

Путін під час візиту 14 березня до авіаційного заводу в Улан-Уде в Бурятії заявив, що оборонно-промислова база відчуває брак належним чином підготовлених кадрів, і оголосив про низку реформ, спрямованих на залучення більшої кількості фахівців для роботи на військових заводах, що включає перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення заробітної плати.

Своєю чергою очільник міноборони країни-агресора Сергій Шойгу під час відвідин корпорації "Тактичне ракетне озброєння" у Московській області закликав завод подвоїти виробництво навіть після оголошення про те, що підприємство виконало вимоги держоборонзамовлення.

"Оборонка" – в пріоритеті

Путін також сказав, що міністерство промисловості та торгівлі Росії підготувало список невказаних спеціальностей, по яких буде відстрочка від військової служби, що може свідчити про те, що Кремль надає пріоритет використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не навченим солдатам у російській армії.

Аналітики також нагадали, що російські інформагентства писали, що мінфін Росії також розглядає можливість випуску військових облігацій.

В Росії проблеми з "оборонкою": коротко