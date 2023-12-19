Во вторник поздно вечером, 19 декабря, местные жители Киева после оглашения тревоги слышали взрывы. Впоследствии власти города констатировали, что работают системы ПВО, – передает 24 Канал.

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Атака беспилотников на Киев

Воздушная тревога в столице была объявлена в 22:56, а в регионе – около 22:30.

Уже в 23:01 в Киевской ОВА сообщили о работе систем ПВО по дронам, выпущенных российской армией.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко через несколько минут после этого уточнил, что противовоздушная оборона сработала именно в пригороде.

В то же время власти призывают людей не пренебрегать сигналами о воздушной опасности и спускаться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.



Что взять с собой в укрытие во время тревоги / Инфографика 24 Канала

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