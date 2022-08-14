Враг из ствольной артиллерии обстрелял Никополь – повреждены частные дома. Около 5 утра из "Градов" оккупанты накрыли Марганец. Из-за обстрелов ранен мужчина.
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Напряженная ночь вражеских атак. Российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. Трижды накрыла огнем Никопольский,
– отметил Валентин Резниченко.
Последствия обстрелов
По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов.
Обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики. Обошлось без пострадавших.
По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.
Николай Лукащук сообщил, что в одном доме произошел пожар, который сейчас ликвидирован.
В Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская община. Без жертв и разрушений.
Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото Валентин Резниченко
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