Ворог зі ствольної артилерії обстріляв Нікополь – пошкоджено приватні помешкання. Близько 5-ї ранку з "Градів" окупанти накрили Марганець. Через обстріл поранено чоловіка.

Увага росіяни стягують сили в бік Кривого Рогу, хочуть закріпитися на зайнятих позиціях

Напружена ніч ворожих атак. Російська армія знову обстріляла два райони – Нікопольський та Криворізький. Тричі накрила вогнем Нікопольський,

– зазначив Валентин Резніченко.

Наслідки обстрілів

По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів.

Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. Обійшлося без постраждалих.

По Марганцю росіяни били із "Градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

Микола Лукащук повідомив, що в одному будинку сталася пожежа, яка наразі ліквідована.

У Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото Валентин Резніченко

Більше про це – окупанти жорстоко з "Градів" обстріляли Нікополь: дивитись відео