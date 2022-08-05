Місцева влада ще з кінця лютого готувалася до будь-якого розвитку подій, тому на півдні міста, зі сторони Херсона, обладнали сотні кілометрів різних оборонних редутів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент з Кривого Рогу.

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окупанти стягують спеціалізовану інженерну техніку

Періодично з'являється інформація, що ворог концентрує резерви військової техніки, боєприпасів та особового складу. Але через постійні обстріли ЗСУ ракетами HIMARS по складах з боєкомплектами та живій силі, окупанти були змушені не наближатися до фронтової лінії. Тепер вони розміщають свої склади у глибині території, що впливає на логістику.

"Наші військові оперативно відстежують і вдень, і вночі всі логістичні маршрути, всі пересування колон ворога", – розповів кореспондент. Варто зазначити, що крім живої сили та бойової техніки ворог стягує на Південь багато спеціалізованої інженерної техніки.

Це може свідчити про те, що контрнаступу окупантів в бік кордонів Херсонщини та Дніпропетровщини може і не бути. А ворог намагається закріпитися хоча б на тих позиціях, які їм вдалося зайняти раніше,

– зауважив кореспондент.

Загалом, якась підготовка накопичення резервів ворогом ведеться, але разом з тим, повноцінної атаки в бік Кривого Рогу наразі не спостерігається. Скоріше, це просто гра на публіку і можливість виграти час і перегрупувати свої сили.

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Коротко про ситуацію на Криворізькому напрямку

В командуванні ОК "Південь" попередили про ситуацію на Криворізькому напрямку. Там заявили, що ворог тримає оборонні рубежі, діє за тактикою контрбатарейної боротьби та продовжує нарощувати угрупування на Криворізькому напрямку

росіяни в районі села Кошове прицільно розстріляли українські комбайни, які збирали хліб. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. На щастя, робітникам вдалося втекти.

Також ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину і знову б'є по цивільних об'єктах. З "Ураганів" вони вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще двоє осіб зазнали поранення. Їх госпіталізували до лікарні, стан – середньої тяжкості.

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