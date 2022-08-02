Командування "Півдня" повідомило, що її ретельно відстежують сили оборони. Раніше ОК "Південь" повідомило, що не виключено, що росія створить ударні групи на Криворізькому напрямку.

Читайте також Кривому Рогу та Миколаєву загрожують 30 БТГр: коли атакують і чи слід боятися – думка Арестовича

ОК "Південь" попередило про ситуацію на Криворізьку напрямку

Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби, продовжує нарощувати угрупування на криворізькому напрямку,

– повідомили в ОК "Південь".

Також там додали що:

2 серпня наші підрозділи присікли 3 спроби ворога провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки;

противник успіху не мав;

вороги втратили понад 10 одиниць особового складу та 4 одиниці броньованої техніки;

врешті ворог ретирувався.

Коротко про ситуацію на Криворізькому напрямку

Олексій Арестович заявив, що російські окупанти на правому березі Дніпра в Херсонській області накопичили сили та засоби приблизно трьох армій – десь 30 батальйонних тактичних груп.

З даними Арестовича, 22 – 25 на правому березі. Для збільшення цього угруповання росіянам довелося перекинути всі сили ВДВ та ще трохи війська.

Радник Андрія Єрмака запевнив, що ворог хоче піти на Кривий Ріг та Миколаїв, проте у нього немає штату, нестача людей, морально-психологічний стан солдатів теж низький, проблеми із морально-технічним забезпеченням.

Напередодні 1 серпня оперативне командування "Південь" повідомило: не виключено, що росія створить ударні групи на Криворізькому напрямку. Наразі там ворог нарощує силу.

Дивіться також – у Кривому Розі платитимуть за корегувальників вогню: відео