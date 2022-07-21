Сталося це в районі села Кошове 20 липня. У полі було два українські комбайни, які збирали хліб. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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росіяни прицільно стріляли в комбайни

Стався безпрецедентний випадок – два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти,

– розповідає Вілкул.

На техніці від обстрілів усе ж залишилися невеликі уламкові сліди. Але головне, що робітники врятувалися. Цей випадок ще раз довів, що людських ознак в окупантів немає.

Аграрії продовжують збирати зерно там, де це можливо

Наші аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна. Вже накосили 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю. Жнивують в усіх районах,

– пише голова Дніпропетровської ОВА.

Валентин Резніченко додає, що є поля, з яких урожай зібрати неможливо. Понад 12 тисяч гектарів засіяні ворожими боєприпасами.

"Проте аграрії кажуть, що ворог їх не залякає. Продовжують косовицю і тримають свій фронт. Вони певні, що будемо з хлібом. Врожай прогнозують у понад 3 мільйони тонн зерна", – додає Резніченко.

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