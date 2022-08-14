Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко. Також в ніч проти 11 серпня росіяни "Смерчем" атакували портову інфраструктуру Миколаївщини.
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Окупанти знову атакували Нікополь
Євген Євтушенко повідомив, що по місту вдарили ствольною артилерією.
Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища – перебувайте в укриттях,
– повідомив Євтушенко.
Окрім того, Олексій Арестович пояснив, що росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито ми "обстрілюємо" станцію.
"Ми на провокації не йдемо. По Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає", – пояснив Арестович.
Коротко про атаку на Нікополь
- У ніч проти 11 серпня окупанти вкотре обстріляли "Градами" Нікополь. росіяни пошкодили 7 будівель, 2 школи. На жаль, поранення отримали 9 людей, загинули 3 цивільних.
- Окрім того, зафіксовано атаку по Великій Костромці. Проте там минулось без жертв.
- 10 серпня окупанти знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Проте станом на завершення доби залишається загроза повторної атаки.
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