Відповідну інформацію повідомив глава Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко. Також в ніч проти 11 серпня росіяни "Смерчем" атакували портову інфраструктуру Миколаївщини.

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Окупанти знову атакували Нікополь

Євген Євтушенко повідомив, що по місту вдарили ствольною артилерією.

Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища – перебувайте в укриттях,

– повідомив Євтушенко.

Окрім того, Олексій Арестович пояснив, що росіяни атакують Нікополь тому, що їм потрібно зафіксувати стрільбу ЗСУ в напрямку Енергодара. Після того передати міжнародній спільноті дані про те, що нібито ми "обстрілюємо" станцію.

"Ми на провокації не йдемо. По Енергодару орієнтовно два тижні тому працювали ударні безпілотники. Вони є високоточною зброєю, тому загрози для станції та мирних жителів немає", – пояснив Арестович.

Коротко про атаку на Нікополь

У ніч проти 11 серпня окупанти вкотре обстріляли "Градами" Нікополь. росіяни пошкодили 7 будівель, 2 школи. На жаль, поранення отримали 9 людей, загинули 3 цивільних.

Окрім того, зафіксовано атаку по Великій Костромці. Проте там минулось без жертв.

10 серпня окупанти знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Проте станом на завершення доби залишається загроза повторної атаки.

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