При этом украинская система противовоздушной обороны все еще остается эффективной. Об этом сообщили в министерстве обороны США.

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С момента начала вторжения в Украину 24 февраля было произведено около 600 запусков российских ракет,

– сказали в ведомстве.

Кроме того, в Пентагоне указали, что Россия не оставляет попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.

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