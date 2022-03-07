При цьому українська система протиповітряної оборони все ще залишається ефективною. Про це повідомили у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.
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З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого було зроблено близько 600 запусків російських ракет,
– сказали у відомстві.
Окрім цього, в Пентагоні вказали, що Росія не залишає спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.
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