При цьому українська система протиповітряної оборони все ще залишається ефективною. Про це повідомили у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки.

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З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого було зроблено близько 600 запусків російських ракет,

– сказали у відомстві.

Окрім цього, в Пентагоні вказали, що Росія не залишає спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.

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