Сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети X.

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Сколько "Шахедов" выпустила Россия по Украине в июле?

По словам Глена, после атаки в ночь на 31 июля общее количество дронов-камикадзе типа "Шахед" и имитаторов "Гербер", выпущенных Россией в июле, достигло 6 297 единиц, что на 1 378% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сравнение выпущенных БПЛА по Украине в июле 2024 и 2025 годов / Инфографика Кайла Глена

Он отметил, что июль стал первым месяцем, когда Воздушные силы Украины зафиксировали более 6 000 вражеских дронов. Более того, только за этот месяц Россия выпустила почти столько беспилотников, сколько за весь период с января по октябрь 2024 года.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия выпустила по Украине 309 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Силами ПВО удалось обезвредить 291 средство воздушного нападения противника.