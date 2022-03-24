Оккупанты выпустили ракету типа "Калибр". Об этом сообщает штаб обороны Харьковской области.

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Ракета упала в районе метро "Университет". Информацию о последствиях уточняют,

– говорится в сообщении.

Как сообщал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, город подвергся 140 обстрелам из реактивных систем залпового огня. А 44 раза оккупанты обстреливали Харьков из артиллерии, танками минометами и другим.

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