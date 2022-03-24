Окупанти випустили ракету типу "Калібр". Про це повідомляє штаб оборони Харківщини.

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Ракета впала у районі метро "Університет". Інформацію про наслідки уточнюють,

– мовиться у повідомленні.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, місто зазнало 140 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. А 44 рази окупанти обстрілювали Харків з артилерії, танками мінометами та іншим.

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