Соответствующий вопрос рассматривался на заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал в эфире 24 каналу представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Они (в России – 24 канал) выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", – заметил Гармаш.

Какое у России было условие

Он объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ. Но дальше появилось условие.

Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,

– подчеркнул Гармаш.

По его словам, вопрос российских вакцин – это не компетенция трехсторонней контактной группы. Признание документов о вакцинации – это фактически:

субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;

снятие ответственности с России за войну на Донбассе;

признание факта гражданской войны.

"Поэтому это невыполнимое требование", – сказал представитель Донецкой области в ТКГ.

Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря – 24 канал). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКХ

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